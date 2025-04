Passanten sehen Frau mit Kinderwagen in Wald laufen: Wenig später herrscht große Sorge

Erzhausen - Was war da nur los? Eine Frau mit Kinderwagen sorgte für Aufregung in Südhessen . Ursächlich waren Beobachtungen, die Passanten der Polizei gemeldet haben. Die sucht nun nach Zeugen.

Betrat die Frau tatsächlich mit einem Kinderwagen das Waldstück und kam ohne ihn wieder heraus? (Symbolfoto) © 123rf/andriiborodai

Wie ein Polizeisprecher erst am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall am Abend des vorangegangenen Samstags in Erzhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Wie Augenzeugen den Beamten später mitteilten, hatten sie zunächst eine Frau gegen 20.30 Uhr in einem Feld in Richtung eines Waldstückes laufen sehen.

Mit sich führte sie den Aussagen nach einen Kinderwagen. Als sie zunächst außer Sichtweite der besorgten Anrufer gelangt war, kam sie nach kurzer Zeit wieder zurück - diesmal aber ohne Kinderwagen. Umgehend wurde eine umfangreiche Suche eingeleitet, an der auch ein Polizeihubschrauber und Suchhunde teilnahmen, brachte aber kein Ergebnis.

Dennoch nehmen die Ermittler die Angelegenheit eigenen Angaben nach ernst und haben weitere Untersuchungen zum Sachverhalt angekündigt. Ob die Frau tatsächlich mit einem Kinderwagen unterwegs war oder sie diesen unter Umständen wirklich im Wald zurückließ, muss sich noch zeigen.

Vor allem sucht man seitens der Polizei nach Zeugen, die eventuelle, verdächtige Beobachtungen gemacht haben und denen die Frau samt Kinderwagen ebenfalls aufgefallen ist. Beschrieben wird die Gesuchte wie folgt: