Frau schlägt 35-Jähriger mehrmals auf den Kopf und flüchtet mit ihrem Handy

Schkeuditz - Eine 35-Jährige ist bei einem Angriff am Samstagabend in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen eines Raubdelikts in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen). (Symbolbild) © 123rf/Hunter Bliss

Wie die Polizei Leipzig am Montag mitteilte, wartete die Frau gegen 18 Uhr an einer Haltestelle in der Oststraße, als ihr eine Unbekannte plötzlich mehrmals auf den Kopf schlug.

Mit dem entrissenen Handy der 35-Jährigen als Beute sei die Tatverdächtige schließlich zur Bahnhofstraße geflohen.

"Dort stieg sie in einen Pkw auf die linke Rücksitzbank, welcher anschließend von der Bahnhofstraße in nördliche Richtung zur Bundesstraße 6 fuhr", hieß es weiter.

Das Opfer habe leichte Verletzungen erlitten. Zudem liege der entstandene Stehlschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

In dem Fall werde nun wegen eines Raubdelikts ermittelt und nach Zeugen gesucht.

Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: