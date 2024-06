Frau so betrunken, dass sie nicht ins Flugzeug darf: Das ist ihre Reaktion

Nürnberg - Eine betrunkene Frau durfte ihren Flug nach London nicht antreten und flippte deshalb am Nürnberger Flughafen komplett aus.

Polizisten mussten im Nürnberger Flughafen eine randalierende Frau abführen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ließen die Mitarbeiter der Fluggesellschaft die 43-Jährige am Freitagabend wegen ihrer offensichtlichen Rauschs nicht in den Flieger.

Daraufhin sei die Frau immer aggressiver geworden. Alarmierte Polizisten versuchten vergeblich, die Frau zur Vernunft zu bringen. Schließlich musste die 43-Jährige aber gefesselt und zur Dienstelle gebracht werden.

Bei ihrer Durchsuchung biss sie dann sogar einer Polizistin ins Bein und fügte einem weiteren Beamten diverse Kratzer zu.

Ihren Dienst konnten die Polizisten trotz der Verletzungen fortsetzen. Derweil ordnete die zuständige Staatsanwältin an, dass der 43-Jährigen eine Blutprobe entnommen wird.