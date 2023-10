Frau steht samt merkwürdiger Ausrede auf privater Terrasse - dann kommt die Wahrheit raus!

Gummersbach - Einen gehörigen Schrecken erlebte eine Frau aus Gummersbach (Oberbergischer Kreis), als am Samstagabend plötzlich eine ihr unbekannte Frau auf der Terrasse ihres Grundstücks stand, eine fadenscheinige Ausrede im Gepäck hatte - und nicht alleine gekommen war.

Als die Zeugin um das Haus ihrer Nachbarn lief, entdeckte sie eine eingeschlagene Fensterscheibe. (Symbolbild) © 123RF/sandrafotodesign

Das erlebt man auch nicht alle Tage: Wie ein Polizeisprecher am Sonntag berichtete, hatte sich der Vorfall am Vorabend gegen 18.10 Uhr in der Bahnstraße im Gummersbacher Ortsteil Vollmerhausen zugetragen.

Demnach hatte sich die aufmerksame Zeugin gerade in ihrem Wohnzimmer aufgehalten, als plötzlich eine unbekannte Frau auf ihrer Terrasse stand. Als die Anwohnerin die Fremde, die in Begleitung eines Mannes war, zur Rede stellte, erklärte diese, dass sie zu einer Party eingeladen wurden und nun auf der Suche nach der Örtlichkeit seien. Anschließend zog das Paar weiter, so die Polizei.

Der cleveren Zeugin kam der Auftritt des Duos ziemlich verdächtig vor, sodass sie von ihrem Balkon aus den Weg der beiden verfolgte.

Dabei beobachtete sie, dass die beiden kurz darauf in der angrenzenden Mörchenstraße wieder auf das Grundstück eines Hauses abbogen, als die Frau kurzerhand eingriff! Mutig folgte sie dem Paar und sprach die beiden erneut an, woraufhin sie sich endgültig vom Ort des Geschehens entfernten.

"Bei einem Rundgang um das Haus stellte sich heraus, dass die Verdächtigen schon eine Fensterscheibe des Hauses eingeschlagen hatten. Das Erscheinen der Zeugin hatte aber verhindert, dass sie in das Haus einsteigen konnten", erklärte der Sprecher.