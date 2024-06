19.06.2024 09:38 Frau (†37) stürzt in den Rhein: Als Rettungskräfte sie finden, ist es zu spät!

Am Dienstag ist eine Frau (†37) in Rheinfelden (Kreis Lörrach) in den Rhein gestürzt. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Von Johanna Baumann

Rheinfelden - Am Dienstag ist eine Frau (†37) in Rheinfelden (Kreis Lörrach) in den Rhein gestürzt. Die 37-Jährige verstarb. Wieso die Frau ins Wasser fiel, ist noch unklar. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 13.30 Uhr. Beim Wasserkraftwerk in Rheinfelden stürzte die Frau in den Fluss. Für die 37-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten sie nur noch tot bergen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Normalerweise zieht die Redaktion es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da sich der Vorfall aber komplett im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa