Frau tot, Ehemann schwer verletzt: Streit in Unterfranken eskaliert zu Bluttat

Würzburg/Marktheidenfeld - Eine 33 Jahre alte Frau ist tot, ihr schwer verletzter 35-jähriger Ehemann wurde festgenommen: Ein Familienstreit im unterfränkischen Marktheidenfeld östlich von Würzburg nahm ein tragisches Ende - vier Kinder sind in der Obhut des Jugendamts.

Nach einem lautstarken Familienstreit im unterfränkischen Marktheidenfeld stieß die Polizei auf eine schwer verletzte Frau und einen schwer verletzten Mann - die Frau starb später in einer Klinik. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Der verhängnisvolle Streit der Eheleute ereignete sich bereits am zurückliegenden Dienstag. Am gestrigen Donnerstag wurde bekannt, dass die 33-Jährige ihren schweren Verletzungen erlag, sie starb in einem Krankenhaus.

Ihr ebenfalls schwer verletzter Ehemann steht unter Tatverdacht, er wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg prüfe noch, ob sie gegen den Mann einen Haftbefehl beantragen wird, hieß es vonseiten der Polizei.

Eine Obduktion des Leichnams der Frau wurde demnach inzwischen abgeschlossen: Sie ergab klar, dass die 33-Jährige durch "Gewalteinwirkung" starb.

Die genaueren Hintergründe der Bluttat in Marktheidenfeld sind noch völlig unklar. Zu den näheren Umständen des Streits der Eheleute wie auch zur Tatwaffe führe die Kriminalpolizei in Würzburg umfangreiche Ermittlungen durch.

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizisten wurden die tödlichen Verletzungen der Frau "durch einen spitzen Gegenstand beigebracht", erklärte ein Sprecher.