Frau treibt Schulden mit Gewalt ein: 57-Jähriger in Landshut verprügelt

Die Kripo hat nach dem Angriff die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sprach die Frau den 57-Jährigen am Freitagnachmittag in der Podewilsstraße auf Höhe eines Einkaufsmarktes an, weil er ihr angeblich eine zweistellige Summe Geld schuldete.

Aus dem Gespräch entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf die 46-Jährige und schließlich auch ihre beiden 58 und 41 Jahre alten Begleiter auf den 57-Jährigen eingeschlagen haben sollen.

Einer der Männer soll dem Opfer zudem einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus der Brusttasche seines Hemdes gestohlen haben.

Der 57-Jährige erlitt den Angaben zufolge "nicht unerhebliche" Verletzungen im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Angreifer kamen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.