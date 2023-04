22.04.2023 16:23 Frau verpasst Bushaltestelle: Als sie's bemerkt, gibt es kein Halten mehr

Am Freitagmorgen kam es zu kuriosen Szenen in einem Linienbus in Pirmasens. Die Polizei musste anrücken, nachdem eine Frau heftig randaliert hatte.

Von Angelo Cali

Pirmasens - Heller Aufruhr herrschte am Freitagvormittag in der Südwestpfalz! Eine Frau hatte sich über alle Maßen über eine verpasste Haltestelle echauffiert - und damit sogar die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Frau bemerkte, dass sie ihre eigentliche Haltestelle verpasst hatte, drehte sie durch. (Symbolfoto) © 123RF/copestello Wenn unsereins mal mit dem Bus von A nach B düst und seine Haltestelle verpasst, dürfte die Reaktion darauf immer recht ähnlich ausfallen: Kurzer Ärger, am nächstgelegenen Stopp aussteigen und dann per Folge-Bus oder zu Fuß zum eigentlichen Ziel aufbrechen. Das sah eine Frau im rheinland-pfälzischen Pirmasens aber scheinbar gänzlich anders, wie ein Polizeisprecher der Stadt erst einen Tag nach dem Vorfall berichtete. Gegen 10.30 Uhr hatte der Busfahrer, der das kuriose Schauspiel zuvor aus nächster Nähe erleben musste, die zuständige Dienststelle alarmiert. Als die Beamten schließlich hörten, was der völlig konsternierte Anrufer schilderte, waren sie zumindest für einen kurzen Moment recht irritiert. Was geschehen war? Eine Frau hatte ursprünglich wohl an der Haltestelle Banana-Building den Bus verlassen wollen, dann aber wohl nicht richtig aufgepasst. Polizeimeldungen Schreckliche Entdeckung in Wohnung: Polizei findet zwei mumifizierte Leichen So hatte sie wohl vergessen, das Haltesignal zu drücken, weshalb der Bus seine Fahrt schlichtweg fortsetzte. Fahrgästin zerstört Busfenster - doch es gibt einen Grund Hierauf rastete die Passagierin laut dem Fahrer vollkommen aus, ehe sie in Höhe der Sommerwald-Apotheke eine Scheibe des Fahrzeuges eintrat und durch das entstandene Loch aus dem Bus kletterte. Zunächst verschwand die Fahrgästin in Richtung der Rodalber Straße, konnte aber anhand der Beschreibung schließlich bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung, einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung, ausfindig gemacht werden. Ein Betreuer schilderte den Beamten schließlich, dass die Frau unter einer Angststörung leide und die Situation eine Panikattacke bei ihr ausgelöst habe. Mit ihrer Aktion sorgte sie für einen Sachschaden von rund 900 Euro. Verletzt wurden dabei aber weder sie noch andere.

