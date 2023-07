11.07.2023 10:36 Frauen und junge Mädchen im Freibad belästigt: 18-Jähriger bekommt Hausverbot

In einem Freibad in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am Montagnachmittag ein junger Mann mehrere Gäste belästigt.

Von Christian Rüdiger

Mühlhausen - In einem Freibad in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) hat am Montagnachmittag ein junger Mann mehrere Gäste belästigt. In einem Freibad in Mühlhausen hielt sich ein Gast (18) nicht an die Regeln. Er wurde anschließend vom Gelände verbannt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Der Sicherheitsdienst des Freibades hatte die Polizei informiert, weil der 18-Jährige mehrere Frauen und junge Mädchen gestört haben soll. Darüber hinaus habe er sich auch beim Rutschen nicht an die vorgeschriebenen Regeln gehalten, teilten die Beamten mit. So sei er beispielsweise ohne Einhalten des Sicherheitsabstandes gerutscht. Hierbei verletzte er beim Eintauchen ein junges Mädchen. Gegen den Unruhestifter wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Er musste das Gelände anschließend verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Vorfall aufgenommen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa