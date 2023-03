Fremdverschulden nicht ausgeschlossen: Polizei findet leblose Person in Wohnung

Nach einem Hinweis entdeckten Beamte der Polizei einen Leichnam in einer Wohnung. (Symbolbild) © Heiko Kueverling/123RF

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Montag mitteilten, hatte die Polizei bereits Ende Februar Hinweise einer Zeugin erhalten und daraufhin eine Wohnung an der Straße Am Teufelstein in Zerbst durchsucht.

In der Wohnung stießen die Beamten auf eine leblose männliche Person. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um den 51-jährigen Inhaber.

Der Mann soll bereits seit Ende Oktober vergangenen Jahres nicht mehr gesehen worden sein.

Der Leichnam wurde anschließend in der Rechtsmedizin untersucht. Das vorläufige Ergebnis: Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.