Fünf auf einen Streich: Einbrecher räumen über Nacht Baumaschinen-Händler aus

Firmenchef Sven Scheibe (50) ärgert sich über den dreisten Klau. © Steffen Füssel

Die Einbrecher waren wohl gut vorbereitet: "Ich denke, die haben das vorher ausgespäht", so BNS-Geschäftsführer Sven Scheibe (50). "Das waren vier TB 216 und ein TB 225. Zwei davon hatten wir erst im März gekauft."

Alle Minibagger stammten vom japanischen Hersteller Takeuchi. Die 216er wiegen dabei jeweils rund 1,9 Tonnen, der 225er rund 2,4 Tonnen.

Die Reifenspuren deuten darauf hin, dass alle Maschinen mit einem Sattelauflieger gestohlen wurden.

Um an die Geräte zu kommen, richteten die Einbrecher weiteren Schaden an: "Sie haben bei einem TB 230 die Frontscheibe eingeschlagen und damit dann den Zaun zerstört", so Scheibe.