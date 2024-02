Fünfköpfige Gruppe greift Mann am Bahnhof an und will ihn offenbar töten

Ludwigsburg - Die Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen 27-Jährigen mit vier weiteren am Ludwigsburger Bahnhof lebensgefährlich verletzt zu haben.

Die Polizei hat einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Montagmorgen kam es laut Polizei zu einem versuchten Tötungsdelikt am Bahnsteig 2/3.

Ein 27-Jähriger wurde durch eine fünfköpfige Gruppe mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Bereits am Montag nahmen die Beamten einen 16-Jährigen durch die Fahndung in Ditzingen fest. Er wurde in Untersuchungshaft gebracht. Nun wurde ein weiterer 16-Jähriger festgenommen.