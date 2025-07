A2 teils gesperrt: Ameisensäure aus Transporter ausgelaufen, Fahrer schwer verletzt

Uhrsleben - Am heutigen Mittwochmorgen hat ein mit gefährlichen Stoffen beladener Kleintransporter einen Unfall auf der A2 gebaut.

Alles in Kürze

Somit sperrte die Feuerwehr die Unfallstelle in einem Radius von 15 Metern. Beide Fahrtrichtungen der A2 waren deshalb zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Er wurde anschließend lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dadurch wurde er in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Auf der Höhe des Parkplatzes Lorkberg gab es Stau, was der Fahrer augenscheinlich übersah. Beinahe ungebremst krachte er in das Heck eines Lkw.

Der Kleintransporter war gegen 8.30 Uhr bei Uhrsleben in Richtung Hannover unterwegs, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Aktuell wird der Verkehr in Richtung Hannover an der Anschlussstelle Bornstedt abgeleitet. Der Standstreifen und die rechte Spur in Richtung Berlin sind wieder befahrbar.