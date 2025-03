27.03.2025 15:48 Für 28 Drogendeals verantwortlich: Beamte nehmen zwei junge Männer fest

Am Ebertplatz in Köln haben Beamte einen dicken Fang gemacht. Die Polizisten konnten am Montag und Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer festsetzen.

Von Florian Fischer

Köln - Am Ebertplatz in Köln haben Beamte einen dicken Fang gemacht. Die Polizisten konnten am Montag und Dienstag zwei mutmaßliche Drogendealer festsetzen. Am Ebertplatz in Köln sind zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen worden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa Wie die Polizei berichtet, nahm man zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren fest. Die beiden stehen im Verdacht, in mindestens 28 Fällen Cannabis auf der Platzfläche des Ebertplatzes oder den Bahnzwischenebenen vertickt zu haben. Den beiden Männern war die Ermittlungsgruppe "City" bereits seit mehreren Monaten auf der Spur und machte sie jetzt nach intensiven Ermittlungen dingfest. In den vergangenen Monaten sollen der 19-jährige Marokkaner für mindestens zehn und der 22-jährige Algerier für 18 Deals verantwortlich sein. Immer wieder hatten die Beamten die beiden Tatverdächtigen bei Drogengeschäften beobachtet und anschließend festgenommen. Zudem stellten sie die Drogen und das Dealgeld sicher. Ein Amtsrichter hat auf Antrag der zuständigen Staatsanwältin Untersuchungshaftbefehle wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr gegen die mutmaßlichen Dealer erlassen. Am Montag nahmen die Einsatzkräfte erst den jüngeren und am Dienstag den älteren jungen Mann fest.

