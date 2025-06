Für mehr Sicherheit: Polizisten in Sachsen-Anhalt wollen Taser

Magdeburg - Ein Großteil der Polizisten in Sachsen-Anhalt möchte mit einem Taser ausgestattet werden.

Alles in Kürze

"Dem Votum der Kolleginnen und Kollegen möchten wir gerne nachkommen", so Innenministerin Tamara Zieschang (54, CDU ) in der Pressemeldung.

An der freiwilligen und anonymen Umfrage nahmen 37,4 Prozent der Polizisten teil - und mehr als 84 Prozent glauben, dass eine flächendeckende Ausrüstung mit Tasern ihre Sicherheit erhöhen würde.

Das teilte das Ministerium am heutigen Donnerstag mit.

Die FDP hat sich kurz nach der Veröffentlichung der Umfrage in einer Pressemeldung ebenfalls für die Maßnahme ausgesprochen.

"Unsere Polizistinnen und Polizisten müssen jederzeit gegenüber Angreifern oder Attentätern durchsetzungsfähig sein", so der innenpolitische FDP-Sprecher Guido Kosmehl (49).

"Gerade in Menschenansammlungen wie bei Volksfesten ist ein Einsatz der Schusswaffe nicht möglich, ohne umstehende Personen in Gefahr zu bringen. Taser sind in solchen Situationen ein wirkungsvolles Einsatzmittel."

Kosmehl fügt hinzu, dass der Einsatz einer Schusswaffe außerdem mit einer schweren emotionalen Belastung für die Beamten einhergehe.

Originalmeldung von 12.34 Uhr, zuletzt aktualisiert 13.15 Uhr.