Droh-Botschaft an Toilettenwand löst Einsatz an Realschule aus

Füssen - An einer Realschule im Allgäu wurde ein Droh-Schriftzug an einer Toilettenkabine entdeckt. Die Polizei rückte aus, der Unterricht blieb aus.

An der Wand einer Toilette wurde mit einer Gewalttat an der Realschule in Füssen gedroht. (Symbolbild) © Leonie Asendorpf/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, löste eine verdächtige Botschaft einen Einsatz an der Johann-Jakob-Herkomer-Schule in Füssen aus.

Gegen 10 Uhr hatte der Schulleiter die Einsatzkräfte alarmiert. Einem Sprecher zufolge sei an der Wand einer Kabine mit einer Gewalttat an der Schule gedroht worden.

Die Polizei rückte an, konnte vor Ort aber keine tatsächliche Gefahr feststellen. "Zu keinem Zeitpunkt bestand Gefahr für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Passanten", so das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Trotzdem entschied sich die Schulleitung dazu, den Unterricht für alle Jahrgangsstufen am Nachmittag entfallen zu lassen. Am Mittwoch wird der Regelbetrieb wieder ausgenommen.