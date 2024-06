Fund einer teils skelettierten Leiche in Osthessen: Obduktion soll Aufschlüsse geben

Landkreis Hersfeld-Rotenburg - Nach dem Fund einer teilweise skelettierten Leiche in Ronshausen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg im Nordosten Hessens soll eine Obduktion nun einige der noch ungeklärten Fragen beantworten.

Nach wie vor steht die Polizei nach dem Leichenfund in Nordhessen vor einem Rätsel. Jetzt soll eine Obduktion nähere Aufschlüsse geben. (Symbolbild) © 123RF/sudok1

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Fulda mitteilte, hatte ein Zeuge die Leiche am vergangenen Dienstag in der Nähe von Ronshausen nördlich des Ibaer Wegs entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt.

Noch völlig unklar sind zurzeit die Umstände des Todes der Person. In diesem Zusammenhang hat die Polizei in Bad Hersfeld die Ermittlungen aufgenommen.

Demnach steht auch die endgültige Identifizierung der Leiche noch aus.