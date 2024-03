Fußballfans randalieren auf Heimreise im Zug: 8000 Euro Schaden!

Augsburg - Fans des FC Augsburg haben am Samstag auf der Heimreise nach dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 in einem Regionalzug randaliert und einen Schaden von 8000 Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Scheiben wurden eingeschlagen und mit Graffitis beschmiert. © Bundespolizei

Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, reisten nach dem 6:0-Auswärtserfolg der Fuggerstädter in Hessen 250 Fans, darunter eine Ultra-Gruppierung des FC Augsburg, mit Zügen der Deutschen Bahn zurück.

Demnach randalierten die Augsburg-Anhänger im Regionalzug RE 80 von Würzburg nach Treuchtlingen in drei Zugabteilen. Scheiben der Innentüren wurden mit Graffitis beschmiert und eingeschlagen.

Zudem brannte eine Person nach der Ankunft am Augsburger Hauptbahnhof gegen 0.10 Uhr in der Masse der Fußballfans in der Südunterführung einen Bengalo ab.

Durch die starke Rauchentwicklung wurde die akustische Brandalarmanlage ausgelöst. Die Feuerwehr musste die Alarmanlage zurücksetzen. Verletzt wurde niemand.