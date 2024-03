Lilien wie im Horrorfilm: Abwehr-Blackouts sorgen für 0:6-Klatsche!

Nach gerade einmal 29 gespielten Minuten führte der FC Augsburg gegen den SV Darmstadt 98 bereits mit 5:0. © Uwe Anspach/dpa

Nur Sekunden nach dem Anpfiff folgte für die Lilien der erste schockierende Moment am Samstagnachmittag, als Jannik Müller völlig ohne Not vor dem eigenen Tor querpasste und der Ball genau in die Füße von Phillip Tietz gelangte. Der Ex-Darmstädter schob locker ein und war beinahe den Tränen nahe, dass er seinem alten Klub so ein kurioses Ding zum 0:1 einschieben musste (1. Minute).

Elf Zeigerumdrehungen später erzielte Fredrik Jensen gleich den nächsten Treffer für die Augsburger nach einem vorherigen Fehler von Klaus Gjasula - 0:2 (12.).

Doch damit noch lange nicht genug: Ermedin Demirovic nutzte den zweiten Gjasula-Fauxpas zum 0:3 (20.) und Ruben Vargas schoss nach haarsträubendem Fehlpass von Emir Karic sogar zum 0:4 ein (24.).

Selbst das war allerdings für Darmstadt 98 noch nicht alles, denn nur neun Minuten später netzte Demirovic erneut ein und stellte damit auf 0:5 nach gerade einmal einer knappen halben Stunde Spielzeit (29.). Wenigstens bis zum Halbzeitpfiff blieb es bei jenem schier unfassbaren Spielstand, den sich die Lieberknecht-Schützlinge komplett selbst eingebrockt haben.