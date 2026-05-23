Fußballspiel endet in Massenschlägerei mit Fans und Spielern
Rosenheim - Ein Fußballspiel in Rosenheim endete mit einem Platzansturm und einer Schlägerei unter Spielern und Zuschauern.
Wie die Polizei mitteilte, fand am Freitagabend auf dem Sportgelände in der Hochfellnstraße ein Spiel zwischen zwei Mannschaften aus Rosenheim statt. Dem Bayerischen Fußball-Verband zufolge handelte es sich um ein Spiel auf Kreisklassen-Ebene.
Kurz vor Spielende kam es zu einem gröberen Foul, das die Gemüter erhitzte, so die Polizei. Um die beiden betroffenen Spieler bildeten sich schnell kleine "Rudel" auf dem Rasen, berichteten die Ermittler. Es folgte ein unübersichtliches Handgemenge.
Derweil wollten rund 20 Zuschauer ihre Spieler wohl nicht im Stich lassen und stürmten das Feld. Zwischen den Fans sowie den Spielern beider Mannschaften entwickelte sich eine Massenschlägerei. Durch Faustschläge im Kopf- und Oberkörperbereich gab es mehrere Verletzungen. Der Rettungsdienst musste auch Prellungen und Schürfwunden versorgen.
Ein Beteiligter kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik. Durch einen Schlag war er am Kopf verletzt worden und musste ambulant behandelt werden. Polizisten aus Rosenheim und umliegender Dienststellen konnten die Lage beruhigen und die Streithähne trennen. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt.
Um den Sachverhalt zu klären, werden Zeugen gesucht. Hinweise können unter der Telefonnummer 08031/2002200 gegeben werden.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa