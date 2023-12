Fußgänger (†23) tödlich erfasst: Polizei ermittelt doppelt gegen 17-jährigen Unfallfahrer!

Der 17-Jährige hat nach Angaben der Ermittler einen Führerschein, saß aber ohne die in seinem Alter noch vorgeschriebene Begleitperson am Steuer. In dem Wagen hätten sich zwei weitere Jugendliche befunden.

Warum der 23-jährige Mann in der Nacht zu Samstag zu Fuß auf der Überholspur der sogenannten Stadtautobahn in Richtung Gießen unterwegs war, ist bislang unklar. Er wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein Unfallgutachter soll nun den genauen Hergang klären.