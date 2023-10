Fußgänger wird von Auto erfasst: 56-Jähriger schwer verletzt!

Berlin - In Berlin-Lichtenberg krachte ein Autofahrer (35) in einen Fußgänger und verletzte den 56-jährigen Mann schwer.

Der Verletzte (56) wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Angaben der Polizei soll sich der Unfall am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Storkower Straße ereignet haben.

Demnach soll der 35-Jährige in Richtung Alfred-Jung-Straße unterwegs gewesen sein, als der Fußgänger von rechts kommend die Straße betreten haben soll.

Trotz wohl sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Autofahrer den Crash nicht mehr vermeiden und erfasste den 56-Jährigen.

Durch den Aufprall wurde der Fußgänger am Kopf sowie am Arm verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige blieb unverletzt.