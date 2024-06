14.06.2024 12:25 753 Fußgängerzone von Trier komplett verwüstet: Polizei schnappt Tatverdächtige!

In Trier wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fußgängerzone in der Innenstadt komplett verwüstet. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Von Maximilian Hölzel

Trier - Mutwilliger Zerstörungswahn! Im rheinland-pfälzischen Trier wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fußgängerzone in der Innenstadt komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter schnappen können. In der Trierer Innenstadt randalierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gruppe Jugendlicher. © Polizeidirektion Trier Laut einem Polizeibericht meldeten Zeugen gegen 2.50 Uhr, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Nagelstraße randalieren.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich die Gruppe allerdings schon aus dem Staub gemacht. Die Beamten stellten nahezu in der gesamten Fußgängerzone eine Spur der Verwüstung fest. Zahlreiche von der Stadt sowie von Privatpersonen aufgestellte Blumenkübel und mehrere Mülltonnen wurden umgeworfen und beschädigt. In der Jesuitenstraße befand sich auf einem Auto sogar ein Blumenkübel samt einer großen Menge an Erde. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei mittlerweile zwei tatverdächtige Jugendliche ergreifen. Ob die beiden Heranwachsenden für das Chaos in der Trierer Innenstadt verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Gesamtsachschaden kann bis dato noch nicht eindeutig beziffert werden. Mehrere Blumenkübel und Mülltonnen wurden bei der Vandalismus-Aktion beschädigt. © Polizeidirektion Trier Etwaige Zeugen und Geschädigte des Vandalismus-Vorfalls werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 0651/97790 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden. Erstmeldung 8.57 Uhr, zuletzt aktualisiert 12.25 Uhr.

Titelfoto: Polizeidirektion Trier