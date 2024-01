Galgen aufgestellt: Bauern-Protest sorgt für Aufsehen

An dem Galgen vor dem Ort Raindorf hing zunächst noch eine Ampel - die wurde inzwischen wieder entfernt. © News5 / Oswald

Die Landwirte in Raindorf (Landkreis Fürth) haben einen meterhohen Galgen am Ortseingang aufgestellt.

Als Kritik an der Regierung hing am Holzkonstrukt zunächst noch eine Ampel, die allerdings am Donnerstagabend wieder entfernt wurde. Außerdem wurden am Ortsschild Gummistiefel aufgehängt.

Ähnliche Fälle gab bereits an anderen Orten in Deutschland, wie in Günzburg, in Hessen, Baden-Württemberg oder Brandenburg.

Die Polizei ermittelt: Gehen die Bauern mit der Galgensymbolik zu weit? Handelt es sich damit um eine politisch motivierte Straftat?