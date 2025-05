Garage bietet Obdachlosen Dach über dem Kopf, dann fackelt sie ab

Zella-Mehlis - In Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Donnerstagvormittag eine leerstehende Garage in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nun ermittelt die Kripo. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag erklärte, war in dem Gebäude in der Forstgasse aus bislang noch ungeklärten Gründen eine größere Menge Müll in Brand geraten.

Der Unrat führte zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand löschen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der Kameraden vor Ort beendet.

Die leerstehende Garage soll den bisherigen Angaben nach offenbar von einem Obdachlosen genutzt worden sein. Verletzt wurde bei dem Feuer aber niemand, teilten die Beamten mit.