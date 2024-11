Gartenhütte abgebrannt: Feuerwehr macht grausige Entdeckung

Fürth - Feuerwehrleute haben in einer ausgebrannten Gartenhütte in Fürth eine Leiche gefunden.

Nachdem der Brand gelöscht war, fanden Einsatzkräfte die Leiche laut Polizei in der zerstörten Gartenhütte. Die Kripo arbeite nun daran, die Brandursache und die Identität der Person aufzuklären.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Auch die Garage einer angrenzenden Autowerkstatt und mehrere geparkte Autos wurden beschädigt.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Brand in der Vacher Straße gegen 2.45 Uhr in der Nacht.

Mitte Oktober war im mittelfränkischen Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ebenfalls eine Leiche in einer ausgebrannten Gartenhütte gefunden worden.

Eine DNA-Analyse ergab nach Polizeiangaben, dass es sich um einen 55-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte. Er habe schon länger in dem Gartenhäuschen gewohnt und sei bei dem Brand an dem Rauch erstickt.

Die Polizei ging von einem Unfall aus, die genaue Brandursache konnte aber nicht ermittelt werden. Laut einem Polizeisprecher vermuten die Ermittler keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.