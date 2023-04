Gartenvereine aufgepasst! Nächster Einbruch in Görlitz

Görlitz - Innerhalb kürzester Zeit wurden zwei Görlitzer Gartenvereine das Ziel von Einbrechern . Erst brachen die Täter zwölf Gartenhäuser am Wiesenweg auf, kurze Zeit später folgten weitere 16 auf einem anderen Gelände.

Zwischen Donnerstag und Samstag hatte die Polizei in Görlitz gleich mit zwei ähnlichen Einbrüchen in Gartenhäuser zu tun. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag war in die Gartenanlage am Wiesenweg eingebrochen worden. Diesmal schlugen die Täter an der Christian-Heuck-Straße zu.



Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntagnachmittag mitteilte, verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Samstagnachmittag erneut gewaltsam Zutritt zu den Häuschen eines Gartenvereins und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Aus insgesamt 16 Gartenhäusern stahlen die Unbekannten hauptsächlich Werkzeuge und Akkus im Wert von 800 Euro. Auch eine Musik-Box nahmen sie an sich.

Bei dem Einbruch zuvor hatten die Täter es ebenfalls auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist allerdings noch nicht geklärt.