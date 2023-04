Vereinsheim und zwölf Gartenhäuser: Einbrecher hinterlassen Chaos in Gartenanlage!

Görlitz - Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag haben Einbrecher auf einer Gartenanlage in Görlitz insgesamt zwölf Gartenhäuser aufgeknackt.

Die Polizei in Görlitz hat es vor Ostern mit Einbrechern zu tun bekommen, die zwölf Gartenhäuser und das Vereinsheim im Wiesenweg aufbrachen. (Symbolbild) © Thomas Türpe

Neben den Gartenhäusern wurde auch in das anliegende Vereinsheim auf der Gartenanlage im Wiesenweg eingebrochen, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Samstagmittag mit.

Die Täter müssen dabei zwischen donnerstags 16.15 Uhr und 11 Uhr am Freitag in das Gelände eingedrungen sein, heißt es in der Polizeimeldung.

Die Einbrecher entwendeten aus den aufgebrochenen Häuschen Gegenstände im Wert von 800 Euro.

Dabei hatten sie es vor allem auf Elektrowerkzeuge abgesehen. Unter anderem wurden eine Bohrmaschine, eine Astsäge sowie mehrere Akkus gestohlen. Auch diversen Alkohol rissen sich die Eindringe unter den Nagel.

Durch die gewaltsame Öffnung der Gartenhäuser entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro, so die Polizei.