Gasgrill explodiert auf BBQ-Donut-Boot: Drei Verletzte

Wiesbaden - Sanitäter und ein Notarzt rückten aus: Bei einer Gasgrill-Explosion im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden wurden am Dienstagabend drei Menschen verletzt!

Alarm im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden: Bei einer Explosion wurden drei Personen verletzt! (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf einem sogenannten BBQ-Donut-Boot, ein kreisrundes Motorboot mit einem integrierten Grill in der Mitte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war das Grill-Boot mit sieben Personen besetzt, als es aus noch unbekannter Ursache "zu einer Verpuffung am Gasgrill" kam, wie ein Sprecher erklärte.

Drei Passagiere, darunter eine minderjährige Person, erlitten durch die Explosion Verbrennungen. Mehrere Sanitäter und ein Notarzt rückten aus und versorgten die Verwundeten.

Die minderjährige Person wurde in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.