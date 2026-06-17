Gasgrill explodiert auf BBQ-Donut-Boot: Drei Verletzte
Wiesbaden - Sanitäter und ein Notarzt rückten aus: Bei einer Gasgrill-Explosion im Schiersteiner Hafen in Wiesbaden wurden am Dienstagabend drei Menschen verletzt!
Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf einem sogenannten BBQ-Donut-Boot, ein kreisrundes Motorboot mit einem integrierten Grill in der Mitte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.
Demnach war das Grill-Boot mit sieben Personen besetzt, als es aus noch unbekannter Ursache "zu einer Verpuffung am Gasgrill" kam, wie ein Sprecher erklärte.
Drei Passagiere, darunter eine minderjährige Person, erlitten durch die Explosion Verbrennungen. Mehrere Sanitäter und ein Notarzt rückten aus und versorgten die Verwundeten.
Die minderjährige Person wurde in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.
Polizei rät bei BBQ-Donut-Booten zu großer Vorsicht
Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zu der Verpuffung im Schiersteiner Hafen aufgenommen.
Die Beamten raten bei der Benutzung von BBQ-Donut-Booten generell zu großer Vorsicht: "Insbesondere der integrierte Grill sollte nur von dafür eingewiesenen Personen bedient werden", betonte der Sprecher zum Abschluss.
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