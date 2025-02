Gauner bricht in Wohnhaus ein, plötzlich wird er nass

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

In den Mittagsstunden brach der bislang unbekannte Dieb in ein Wohnhaus in der Badergasse in Sandersleben (Sachsen-Anhalt) ein.

Dabei stellte er alle Räume auf den Kopf und klaute schließlich einen Briefumschlag, in dem sich über 1000 Euro befanden.

Wie das Polizeirevier Mansfeld-Südharz mitteilte, wurde er bei seiner Flucht von der Bewohnerin des Hauses überrascht.

Er rannte zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Parks davon und kürzte dabei durch einen Bach ab.

Hoffentlich hatte er seine Gummistiefel dabei.