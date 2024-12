Teenager läuft in Drahtseil! Polizei nach Vorfällen in Alarmbereitschaft

Der erste Fall wurde der Polizei am 9. Dezember gemeldet, als eine Zeugin an der Karschhauser Straße ein zwischen zwei Bäumen gespanntes Drahtseil bemerkte. © Bildmontage: Polizei Mettmann

Nach Angaben eines Polizeisprechers von Samstag hatten die Beamten in den vergangenen Wochen bereits fünf Vorfälle registriert, bei denen Drahtseile über Gehwege gespannt wurden - am gestrigen Freitag kam es nun zu einem weiteren!

Demnach war ein 16-Jähriger am Abend gegen 18 Uhr auf dem Höhenweg in Erkrath-Hochdahl unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 7 nahe dem S-Bahnhof Hochdahl-Millrath in ein Drahtseil lief, das zwischen zwei Bäumen gespannt war.

Glücklicherweise wurde der Jugendliche bei dem Vorfall nicht verletzt, allerdings wurde seine Weste beschädigt, wie die Beamten berichteten.

Um andere zu schützen, löste der Teenager das Seil, das eine Länge von etwa 5,5 Metern aufwies und in Höhe von etwa 1,5 Metern gespannt worden war und informierte anschließend die Polizei.