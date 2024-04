Gefällter Baum trifft vorbeifahrenden Biker

Im Kreis Regensburg wurde ein Motorradfahrer von einem gefällten Baum getroffen. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Prill dpa/lnw, zorankompar/123RF

Der 59-Jährige fuhr am Montagnachmittag durch Kallmünz als der Unfall passierte.

Ein gerade gefällter Baum stürzte just in dem Moment auf die Straße, als der Motorradfahrer passierte. Dadurch wurde er unter anderem am Arm verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen den 69 Jahre alten Mann, der den Baum angesägt hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.