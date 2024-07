Er flüchtete während Baggersee-Ausflug: Mörder nach neun Monaten geschnappt!

Während eines bewachten Ausflugs an den See war der verurteilte Mörder aus der JVA Bruchsal geflohen. © Montage: LKA Baden-Württemberg (2)

Der Mann sei Fahndern in der südosteuropäischen Republik Moldau ins Netz gegangen, bestätigte das baden-württembergische Justizministerium am heutigen Sonntag. Eine koordinierte Aktion am Morgen in der Hauptstadt Chisinau sei erfolgreich gewesen.

Zuvor hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (52, CDU) sprach nach der Festnahme von einer "hervorragenden internationalen Vernetzung".

Der 44-Jährige Aleksandr P. war Ende Oktober vergangenen Jahres während eines von zwei JVA-Beamten beaufsichtigten Ausgangs an einem Baggersee in Germersheim in Rheinland-Pfalz in ein angrenzendes Waldgebiet geflüchtet. Seine elektronische Fußfessel war kurze Zeit später im Stadtgebiet von Germersheim gefunden worden.