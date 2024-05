Gegen Baum gefahren: 22-Jähriger stirbt bei Unfall!

Wolfsburg - Ein 22-Jähriger war am heutigen Dienstag auf der L292 unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam - und tödlich verunglückte.

Die Polizei fragt sich, warum der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hat. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Der junge Fahrer aus dem Landkreis Gifhorn war am frühen Morgen allein auf dem Weg nach Wolfsburg. Er fuhr über die L292 und kam aus Richtung Allerbüttel.

Kurz vor 4 Uhr morgens passierte es: Der Fahrer kam in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Dabei krachte er in einen Baum am Straßenrand.

Was für das Auto in einem Totalschaden endete, endete für den 22-Jährigen tödlich.

Die L292 wurde aufgrund des Unfalls temporär gesperrt, ist inzwischen aber wieder befahrbar.