Geisterfahrer auf A72 unterwegs

Frohburg/A72 - Auf der A72 Richtung Leipzig war am Dienstag ein Geisterfahrer unterwegs. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Geisterfahrer auf der A72. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa-tmn

Gegen 7.25 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe zu dem Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Geithain und Borna-Süd in Richtung Leipzig ein.

"Unter anderem schilderte ein Anrufer, der an der Anschlussstelle Geithain auf die Autobahn in Richtung Leipzig auffuhr, dass ihm in seiner Fahrspur ein bisher unbekannter weißer Pkw entgegenkam", heißt es weiter.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen VW Caddy mit Chemnitzer Kennzeichen (C-…) handeln und am Steuer soll eine Frau gesessen haben.