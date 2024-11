27.11.2024 08:21 Geldautomat bei Kassel gesprengt: Großfahndung in Nordhessen

Alarm und Großfahndung in Nordhessen: In Reinhardshagen-Veckerhagen bei Kassel sprengten Kriminelle in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten!

Von Florian Gürtler

Kassel/Reinhardshagen - Eine Explosion erschütterte den Ort: Im nordhessischen Reinhardshagen-Veckerhagen bei Kassel haben Kriminelle in der Nacht zum heutigen Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt! Die nordhessische Polizei rückte in der Nacht zu Mittwoch zu einer Großfahndung aus - der Grund war eine Automatensprengung in Reinhardshagen-Veckerhagen. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa Die Detonation erfolgte gegen 2.55 Uhr, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach beobachteten Zeugen mehrere Täter bei dem Automaten der Bankfiliale in der Vaaker Straße. Die Räuber flohen mit einem dunklen Auto über die B80 in nördlicher Richtung. "Ob sie Geld erbeutet haben, ist bis dato noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand", fügte eine Polizeisprecherin hinzu. Polizeimeldungen Schüsse bei Polizeieinsatz! Mann bedroht Beamte mit Waffe Umgehend nach der Automatensprengung sei eine Großfahndung eingeleitet worden, an der auch Polizisten aus Niedersachsen beteiligt waren. Doch die Suche verlief bislang erfolglos. Fahndung nach Automatensprengung: Polizei in Nordhessen sucht Zeugen Am Tatort in Reinhardshagen-Veckerhagen wurde unterdessen mit Maßnahmen zur Spurensicherung begonnen, die am Morgen noch andauerten. "Die Höhe des Gebäudeschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden", ergänzte die Sprecherin. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen des Vorfalls, die sich bitte unter der Telefonnummer 05619100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel melden sollen.

