Geldautomat gesprengt: Doch damit haben die Täter nicht gerechnet

Alpen (NRW) - Plötzlich ein lauter Knall. In der Nacht zum Montag machte sich eine Bande aus den Niederlanden an einem Geldautomaten in Nordrhein-Westfalen zu schaffen. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd mit der Polizei wurde es wild. Polizeihund Pat konnte die Automatensprenger schließlich stellen.