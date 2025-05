09.05.2025 06:34 Polizei-Schlag in der Eifel: Zwei Schwerverletzte, Rettungs-Helis im Einsatz

In der Eifel-Gemeinde Urmersbach in Rheinland-Pfalz kam es am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz: Zwei Menschen wurden schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Koblenz/Urmersbach - "Zwei Personen schwerst verletz", so lautet die erste Bilanz der Polizei zu einem Einsatz in der Eifel-Gemeinde Urmersbach in Rheinland-Pfalz. Zahlreiche Polizei-Kräfte rückten am Donnerstagabend in die Eifel-Gemeinde Urmersbach aus. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa Der Polizei-Schlag ereignete sich am Donnerstagabend, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Demnach kamen dabei neben "polizeilichen Einsatzkräften" auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Anlass war "nach derzeitigen Erkenntnissen ein Vorfall, in dessen Verlauf zwei Personen schwerst verletzt wurden", hieß es weiter. Zugleich wurde betont, dass keine Gefahr für unbeteiligte Personen bestehe. Die Hintergründe des rätselhaften Polizeieinsatzes in der Eifel sind noch völlig unklar. TAG24 wird weiter berichten.

Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Jonas Walzberg/dpa