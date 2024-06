Geldautomat gesprengt: Fluchtauto kracht in Streifenwagen

Landkreis Würzburg - Nach der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Morgen des heutigen Mittwochs in Unterfranken ist ein Auto der Täter mit einem Polizeiwagen kollidiert.

Ein Einsatzwagen der verständigten Polizei war mit einem der Autos der Täter zusammengestoßen, diese konnten aber dennoch flüchten. © NEWS5/Pascal Höfig

Anschließend gelang den Tätern dennoch die Flucht - nach ersten Erkenntnissen ohne Beute, wie das bayerische Landeskriminalamt in München mitteilte.

Die Männer hatten den Ermittlern zufolge um kurz vor 3 Uhr in der Früh den Geldautomaten in einem zweistöckigen Wohnhaus in Kist (Landkreis Würzburg) gesprengt.

Zeugen beobachten sie dabei und informierten die Polizei.

Als die Streifen am Tatort eintrafen, fuhren die Täter gerade mit zwei dunklen Autos - es soll sich um zwei Audis handeln - davon. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß vor der Bank mit einem der Fluchtfahrzeuge.