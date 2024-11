Geldautomat gesprengt: Polizei aus sechs Bundesländern an Fahndung beteiligt

Artern - Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Artern (Kyffhäuserkreis) einen Geldautomaten gesprengt.

Die Bankfiliale wurde durch die Explosion stark verwüstet. © Silvio Dietzel

Gegen 2 Uhr hatten die Täter ein unbekanntes Sprengmittel in einen Geldautomaten in der Schönfelder Straße eingeführt und diesen damit zur Explosion gebracht, erklärten die Beamten.

Anwohner wurden von der Detonation aus dem Schlaf gerissen und alarmierten die Polizei. Bevor die Beamten am Tatort eintrafen, hatten mehrere dunkel gekleidete Personen die Filiale betreten und eine unbekannte Menge an Bargeld aus dem zerstörten Automaten geholt. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem "hochmotorisierten Fahrzeug", teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Die darauffolgende Fahndung blieb bislang erfolglos. An der Suche hatten sich neben der Thüringer Polizei auch die Länderpolizeien in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen Hessen und Bayern beteiligt. Ein Hubschrauber war ebenfalls zum Einsatz gekommen.

Die Kripo Nordhausen und Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes sind am Montagmorgen vor Ort und sichern Spuren.