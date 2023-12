Geldautomat im Harz fliegt in die Luft: Riesen-Schaden!

Im Harz wurde am Wochenende ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 5 Uhr jagten zwei vermummte Männer eine der Maschinen in der Bankfiliale am Platz des Friedens in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) in die Luft.

Zwar richtete die Sprengung riesigen Schaden an, doch an die Geldkassetten gelangten die Diebe trotzdem nicht, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit. Die beiden entkamen ohne Beute.

Der Sachschaden wird auf einen "mittleren fünfstelligen Betrag", also etwa 50.000 Euro geschätzt, hieß es. Verletzt wurde offenbar niemand.

Es sei den Einsatzkräften bereits gelungen, eine "Vielzahl" von Spuren am Tatort zu sichern.