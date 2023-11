15.11.2023 07:39 Geldautomat in Bankfiliale in Köln gesprengt: Einsturzgefahr?

Unbekannte haben in Köln in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt.

Köln - Unbekannte haben in Köln in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Täter hatten im Vorraum der Bank erhebliche Schäden hinterlassen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Die Täter flüchteten danach, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Zeugen haben von zwei Explosionen im Stadtteil Worringen berichtet. Durch die Sprengung in dem Vorraum der Filiale wurde den Angaben zufolge auch das Gebäude stark beschädigt und kann derzeit nicht betreten werden. Ein angeforderter Statiker soll unter anderem prüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Polizeimeldungen Unfallfahrer steigt aus seinem Wagen: Was er dann tut, macht die Polizei sprachlos Unklar ist noch, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Verletzt wurde durch die Explosionen nach ersten Erkenntnissen niemand.

