Geldautomat in die Luft gejagt: Anwohner hören lauten Knall und schlagen Alarm

Grevenbroich - In Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) haben Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Das Gebäude wurde bei der Sprengung erheblich beschädigt. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, hatten Anwohner der Bahnstraße in der vergangenen Nacht gegen 3.40 Uhr Alarm geschlagen, nachdem sie durch einen lauten Explosions-Knall aus dem Schlaf gerissen worden waren.

Umgehend rückten die Beamten daraufhin zum Ort des Geschehens aus und trafen wenig später ein, die Täter waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits über alle Berge.

Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt waren. Die Täter seien nach der Sprengung in ein dunkles Auto (vermutlich einen 3er-BMW) gestiegen und in hohem Tempo vom Tatort in Richtung Elsbachtunnel und dann weiter Richtung L116 und A46 gerast.

Ob sie Beute gemacht haben, sei derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.