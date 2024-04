28.04.2024 11:33 Geldautomat in Wuppertal gesprengt! Täter weiterhin flüchtig

In Wuppertal wurde in der Nacht zu Samstag ein Geldautomat in einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Die unbekannten Täter sind flüchtig. Ermittlungen laufen.

Von Jonas Reihl

Wuppertal - In Wuppertal wurde in der Nacht zu Samstag ein Geldautomat in einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Polizeibeamte stehen in der Nacht zu Samstag (27. April) vor der ausgeraubten Sparkassen-Filiale. © Florian Schmidt Gegen kurz vor 3 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei alarmiert, weil mehrere Bewohner der Lüttringhauser Straße im Ortsteil Ronsdorf durch einen lauten Knall geweckt worden waren. Vor Ort fanden die Beamten dann einen kaputten Geldautomaten sowie zersplitterte Fenster und Türen vor. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten dabei einen bislang noch nicht bezifferbaren Geldbetrag. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzen Fahrzeug. Polizeimeldungen Chemnitz: Mann beim Aufhängen von Wahlplakaten verletzt Zuvor sollen die Tatverdächtigen bereits versucht haben, eine Filiale der Deutschen Bank gegenüber der Sparkasse zu betreten - ohne Erfolg. Allerdings sicherte die Polizei Einbruchsspuren an der Tür zur Filiale. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen kam auch ein Hubschrauber zu Einsatz. Dennoch konnten die Unbekannte bislang nicht gefunden werden.

Titelfoto: Florian Schmidt