Geldautomaten-Bande schlägt in Mittelfranken zu: Gebäude fängt nach Explosion Feuer

Herrieden - Schock in der Nacht in der mittelfränkischen 8000-Seelen-Stadt Herrieden!

Die Bankfiliale wurde durch die Sprengung vollkommen verwüstet. © vifogra / Goppelt

Gegen 2.30 Uhr wurden Anwohner um die Sparkasse Ansbach am Marktplatz 13 unsanft geweckt. "Wir sind aufgewacht, weil es einen lauten Knall gegeben hat, und das Bett hat vibriert", erzählten Augenzeugen einem Report vor Ort.

"Da gab es noch eine zweite Explosion, die Fenster hat es rausgeschlagen!"

Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte, hatten Geldautomaten-Sprenger zugeschlagen. Die Täter flüchteten im Anschluss in einem dunklen Auto in unbekannte Richtung. Genauere Informationen zu der Geldautomaten-Bande gab es zunächst nicht.

Der Geldautomat befand sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude, das durch die Sprengung im Erdgeschoss in Brand geriet. Die örtliche Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Eine 27-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sprengstoff soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München untersucht werden.