Geldautomat gesprengt: Polizisten sammeln Geldscheine aus Trümmerfeld auf

Fürth - Am frühen Dienstagmorgen haben Täter einen frei stehenden Geldautomaten der Sparkasse in Fürth gesprengt.

Vom Bank-Container ist nach der Explosion nur noch ein Trümmerhaufen übrig. © News5 / Oswald

Der Bank-Container, der auf einem Parkplatz an der Schwabacher Straße stand, wurde durch die Explosion völlig zerstört. Den Sachschaden schätzt das LKA auf etwa 50.000 Euro.

Laut Polizei entkamen die Täter unerkannt in einem SUV. Sie seien mutmaßlich zu zweit gewesen. Eine Fahndung samt Hubschrauber brachte bisher keinen Erfolg. Der Fall sei die dritte Geldautomatensprengung in diesem Jahr im Freistaat.

"Bereits in den Nachtstunden haben Beamte der Spurensicherung ihre Arbeit hier vor Ort aufgenommen", erklärte Michael Konrad vom Polizeipräsidium Mittelfranken gegenüber NEWS5.

Am Morgen sammelten Beamten lose Geldscheine zwischen den Trümmerteilen ein. Wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, blieb zunächst unklar.

Der am Tatort gefundene Sprengstoff soll in den nächsten Tagen in einem Speziallabor in München untersucht werden.