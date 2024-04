22.04.2024 15:06 Geldautomaten in die Luft gesprengt! Täter auf der Flucht

In Schenefeld haben Täter in der Nacht zu Montag mehrere Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in die Luft gesprengt. Anschließend flohen sie.

Schenefeld - In Schenefeld bei Hamburg (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht zum Montag der Geldautomat einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum gesprengt worden. In Schenefeld wurden mehrere Geldautomaten in die Luft gesprengt. © Bodo Marks/dpa Einer Sprecherin der Polizei zufolge hätten die Täter außerdem einen weiteren Automaten aufhebeln wollen, seien daran aber gescheitert. Die Geldautomaten gehörten demnach zu unterschiedlichen Banken im gleichen Einkaufszentrum. Laut Angaben eines dpa-Reporters ähnelte der Eingangsbereich der gesprengten Filiale am Montagvormittag einem Trümmerfeld. Unter anderem seien die Türen auf den Bürgersteig geschleudert worden. Die Täter seien zunächst auf der Flucht, hieß es weiter von der Polizei. Unklar war zudem, wie viel Geld gestohlen wurde. Die nähere Umgebung der Bank glich einem Trümmerfeld. © Bodo Marks/dpa Es gibt nach den Angaben Videoaufnahmen von Überwachungskameras, aber diese müssen erst von der Kriminalpolizei ausgewertet werden.

Titelfoto: Bodo Marks/dpa