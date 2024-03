08.03.2024 10:46 Geldautomaten in Südhessen im Visier: Verfolgungsjagd dauert nur wenige Sekunden

Zwei Geldautomaten in Südhessen sind am Freitagmorgen zum Ziel für Kriminelle geworden. Nur in einem der beiden Fälle kam es zu einer Sprengung.

Mörfelden-Walldorf/Kelkheim - Zwei Geldautomaten in Südhessen sind am Freitagmorgen zum Ziel für Kriminelle geworden. Nur in einem der beiden Fälle kam es zu einer Sprengung. Eine Verfolgungsfahrt der Polizei war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Lediglich zehn Sekunden dauerte die Verfolgungsjagd der Polizei bei einem der beiden Geldautomatenvorfälle. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa Gegen 5 Uhr morgens hörten Anwohner in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) einen Knall und verständigten die Polizei. Die Sprengung habe sich an einem Geldautomaten im Bereich einer Spielothek ereignet, sagte eine Polizeisprecherin.

Ob Bargeld erbeutet wurde, war zunächst unklar. Zeugen hätten auf zwei Männer hingewiesen, die mit einem Auto geflüchtet seien. Die Ermittlungen laufen, am Morgen waren Sprengtechniker des Landeskriminalamtes noch vor Ort.

Dagegen war es zuvor in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) bei mutmaßlichen Vorbereitungen für eine Geldautomatensprengung geblieben. Nach Angaben eines Polizeisprechers war in diesem Fall eine Streife auf einen dunklen BMW mit ausländischem Kennzeichen aufmerksam geworden. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, sei dieser sehr schnell davongefahren. Kurz nahmen die Beamten die Verfolgung auf, verloren das Auto aber nach gerade einmal zehn Sekunden aus den Augen, so der Sprecher. Bei einer Überprüfung der Umgebung fanden die Polizisten eine Reisetasche mit Kabeln in der Nähe eines Geldautomaten. Man gehe davon aus, dass mit den Utensilien die Sprengung vorbereitetet werden sollte.

