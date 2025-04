Geschlagen und getreten: Fünf Verletzte nach Auseinandersetzung im Erzgebirge

Aue - Immer wieder kommt es auf dem Postplatz in Aue ( Erzgebirge ) zu Polizeieinsätzen. Auch am Samstagabend wurden zwei Personen von einer jugendlichen Gruppe angegriffen.

Die alarmierten Beamten konnte im Zuge der sofortigen Fahndungsmaßnahmen vier Tatverdächtige im Alter von 15, 16, 17 und 20 Jahren in der Wettinerstraße und der Bahnhofstraße feststellen, auf die die Täterbeschreibungen zutrafen.

Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen gegen die 15-, 16- und 17-jährigen Syrer sowie den 20-jährigen Libanesen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie zu den konkreten Tatabläufen dauern weiterhin an.

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem Reizgas-Vorfall an der Bushaltestelle in der Poststraße. Während eines Streits zwischen zwei Personen sprühte einer von den Streithähnen mit Reizgas, wodurch eine unbeteiligte Frau verletzt wurde.

Zu dem Geschehen sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03771 12-0.