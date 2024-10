Fast doppelt so schnell wie erlaubt! Polizei erwischt Raser auf A4 - das erwartet ihn jetzt

Malschwitz (Landkreis Bautzen) - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der sächsischen Polizei auf der Autobahn 4 erwischten die Beamten gleich mehrere Raser. Ein Fahrer war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs.

Die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeiten auf der A4. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Ein Messteam kontrollierte in der Nacht zum Montag zwischen 21 und 4.45 Uhr in Höhe des Parkplatzes "Löbauer Wasser" auf der A4, ob sich die Autofahrer an das dortige Tempolimit von 80 km/h halten.

In den acht Stunden registrierten die Einsatzkräfte insgesamt 4042 Fahrzeuge. Die traurige Bilanz: 464 Fahrzeuglenker waren schneller als erlaubt unterwegs gewesen.

Davon lagen 145 Verstöße im Verwarn- und 319 im Bußgeldbereich.

Auch ein besonders dreister Raser ging den Beamten ins Netz: Der Autofahrer mit einem Kennzeichen aus Neustadt an der Saale war mit 156 km/h an den Polizisten vorbeigerauscht. Damit ist er fast doppelt so schnell wie erlaubt gefahren.

Er muss jetzt mit zwei Punkten in Flensburg, 700 Euro Bußgeld und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.